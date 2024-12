In Kroatien haben die Menschen einen neuen Präsidenten gewählt. Amtsinhaber Zoran Milanovic lag in Umfragen zwar vorn - Experten gehen aber davon aus, dass keiner der acht Kandidaten im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit erreichen wird. Damit dürfte es auf eine Stichwahl am 12. Januar geben.