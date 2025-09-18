Mit einer angeblich „beispiellosen“ Militärparade ist Präsident Trump am Mittwoch auf Schloss Windsor von König Charles empfangen worden. Es ist bereits der zweite Staatsbesuch des US-Präsidenten im britischen Königshaus. Neben Zeremonien stehen Investitionsabkommen auf dem Plan. Allerdings erteilte die Trump-Administration dem Hauptargument für den umstrittenen Besuch laut Medienberichten bereits eine Absage.
Politik Pompöser Staatsbesuch auf Windsor: König Charles empfängt Präsident Trump
red 18.09.2025 - 11:02 Uhr