Mit einer angeblich „beispiellosen“ Militärparade ist Präsident Trump am Mittwoch auf Schloss Windsor von König Charles empfangen worden. Es ist bereits der zweite Staatsbesuch des US-Präsidenten im britischen Königshaus. Neben Zeremonien stehen Investitionsabkommen auf dem Plan. Allerdings erteilte die Trump-Administration dem Hauptargument für den umstrittenen Besuch laut Medienberichten bereits eine Absage.