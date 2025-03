Politische Statements waren in den vergangenen Jahren bei den Oscars relativ selten, aber dieses Mal gab es angesichts der kontroversen Aktionen der Trump-Regierung kurze Hinweise auf politische Themen. Der Drehbuchautor von „Konklave“, Peter Straughan, trug eine Brosche mit den Farben der ukrainischen Flagge, und die Schauspielerin Daryl Hannah rief „Slava Ukraine!“ Die direkteste politische Aussage des Abends erfolgte nach der Verleihung des Preises für den besten Dokumentarfilm an „No Other Land“, einen Film eines Kollektivs israelischer und palästinensischer Filmemacher. In dem Dokumentarfilm geht es um die Freundschaft zwischen dem palästinensischen Aktivisten Basel Adra und dem israelischen Journalisten Yuval Abraham. In ihrer gemeinsamen Dankesrede forderte Adra die Welt auf, „ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um die Ungerechtigkeit zu beenden und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes zu stoppen“. Abraham kritisierte auch die US-Außenpolitik, die „eine politische Lösung ohne ethnische Vorherrschaft und mit nationalen Rechten für unsere beiden Völker“ behindere. Später machte sich Moderator Conan O'Brien über die immer enger werdenden Beziehungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Wladimir Putin lustig und verwies auf den Film „Anora“ über eine Stripperin, die sich gegen russische Oligarchen zur Wehr setzt. „Ich denke, die Amerikaner sind begeistert, dass sich endlich jemand gegen einen mächtigen Russen wehrt“, scherzte O'Brien.