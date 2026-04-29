Bei der Generalversammlung 2026 von Physio Austria wurde das Präsidium neu gewählt. Präsidentin Constance Schlegl wurde für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Finanzreferentin Beate Salchinger sowie die Präsidiumsmitglieder Sabine Stögerer und Julian Edlhaimb wurden erneut gewählt. Neu im Führungsteam ist Katrin Reichstamm, die sich seit 2009 im Verband engagiert. Schlegl betonte die Bedeutung von Kontinuität, Transparenz und der Stärkung der Mitglieder angesichts großer Veränderungen im Gesundheitssystem. Mit der Wahl setzt der Berufsverband auf eine stabile und zukunftsorientierte Verbandsführung. Nicht mehr angetreten ist Barbara Gödl‑Purrer, die für ihr Engagement der vergangenen vier Jahre mit Standing Ovations verabschiedet wurde.