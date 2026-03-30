John Oliver eröffnete eine Folge von „Last Week Tonight“ mit Spott über US-Präsident Donald Trump, weil dieser das Wort „Krieg“ vermeidet, wenn er über die US-Militäraktionen im Iran spricht. „Der Iran-Krieg geht in den zweiten Monat, obwohl Trump versucht, das Wort ‘Krieg' aus Gründen zu vermeiden, die er wohl besser nicht laut aussprechen sollte“, sagte Oliver. Er teilte einen Ausschnitt, in dem Trump erklärte: „Ich werde das Wort ‘Krieg' nicht benutzen, weil man sagt, dass es keine gute Idee ist, das Wort Krieg zu benutzen.“ „Sie mögen das Wort Krieg nicht, weil man dafür eine Genehmigung einholen muss, also benutze ich den Begriff ‘Militäroperation’, was es im Grunde auch ist“, fügte er hinzu. Oliver argumentierte, dass unabhängig von der Terminologie „Chaos“ herrsche, bevor er die jüngsten Entwicklungen zusammenfasste, darunter die Drohungen, das iranische Stromnetz anzugreifen, falls die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibt. Er hob Trumps Beitrag auf Truth Social hervor, in dem er schrieb, man wolle „mit dem größten“ Kraftwerk beginnen, und fügte sarkastisch hinzu, es wäre ein Kriegsverbrechen – wenn es denn Krieg wäre, was es zum Glück nicht ist. Oliver merkte an, dass Trump behauptet, produktive Gespräche mit dem Iran geführt zu haben, was Teheran dementiert, und dass die Angriffe trotz der anhaltenden Bombardierung von US-Stützpunkten auf den 6. April verschoben würden. Der Late-Night-Moderator berichtete außerdem über die gemeldeten Opferzahlen und mögliche Truppenverstärkungen der USA und schloss: „Es fühlt sich ganz so an, als befänden wir uns in einem unnötigen Krieg ohne absehbares Ende.“