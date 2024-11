Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im ARD-Gespräch mit Caren Miosga durchblicken lassen, dass er die Vertrauensfrage im Bundestag möglicherweise doch früher stellen wird, als ursprünglich angekündigt. Die Frage von Miosga, ob denn ein Stellen der Vertrauensfrage auch noch vor Weihnachten möglich sei, bejahte Olaf Scholz: „Wenn das alle so sehen, ist das für mich kein Problem.“ Wenn sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz in der Sache des Termins einigten, „dann werde ich mich daran orientieren“, erläuterte er. Vergangene Woche hatte der Kanzler noch erklärt, die Vertrauensfrage am 15, Januar 2025 zu stellen. In Friedrich Merz sieht er einen guten Herausforderer im Rennen ums Kanzleramt. Es gebe bei ihnen große Unterschiede hinsichtlich des Charakters und des Temperaments: „Ich finde mich etwas cooler als Friedrich Merz, wenn es um Staatsangelegenheiten geht.“