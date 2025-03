Am Dienstag haben in Dschidda die Verhandlungen zwischen den Delegationen der Ukraine und der USA begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei den Gesprächen nicht anwesend, traf sich aber am Montag zuvor mit dem Kronprinzen Bin Salman. Auch US-Präsident Donald Trump blieb den Gesprächen fern.