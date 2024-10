Netflix hat die Chance, das kommende Donald-Trump-Biopic „The Apprentice“ zu vertreiben, abgelehnt, weil „sie Millionen von MAGA-Abonnenten haben“. Der Film mit Sebastian Stan in der Hauptrolle als Trump folgt dem ehemaligen Präsidenten, wie er im New York der 1980er Jahre zum Bauunternehmer wird und sich einen Namen macht. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Regisseur Ali Abbasi, er verstehe, warum Netflix „besorgt sein könnte, Trump zu verärgern“. Trump hat versprochen, rechtliche Schritte gegen die Filmemacher einzuleiten. Ein Sprecher des Wahlkampfs bestätigte, dass eine Klage gegen „die eklatant falschen Behauptungen“ eingereicht werde. Eine Szene hat für viel Aufsehen gesorgt: Es geht um eine angebliche Vergewaltigung von Trumps Ex-Frau Ivana im Jahr 1989, eine Behauptung, die sie später widerrief. „Dieser ‚Film‘ ist reine böswillige Verleumdung, sollte nicht das Licht der Welt erblicken und verdient nicht einmal einen Platz in der DVD-Abteilung eines bald geschlossenen Film-Discounters, er gehört in einen Müllcontainer“, sagte Steven Cheung, ein Sprecher der Trump-Kampagne. Marvel-Star Stan, der die Hauptrolle in „The Apprentice“ spielt, beschrieb ausführlich die Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die überlebensgroße Figur des Trump zu verkörpern. Stan sagte, er habe „eine Menge Sushi und Ramen mit viel Sojasauce und Salz“ gegessen, um „aufgeblasener“ zu wirken. Der Schauspieler hörte sich auch rund um die Uhr Aufnahmen von Trump an: „Ob ich mir die Zähne putzte, das Frühstück machte oder ins Auto stieg, ich hörte ihm zu“.