Der Musiker Neil Young hat US-Präsident Donald Trump eingeladen, ein Konzert seiner bevorstehenden Love Earth-Welttournee zu besuchen. In einem Beitrag in den Neil Young Archives schrieb der Sänger: „Präsident Trump, Sie sind eingeladen. Kommen Sie und hören Sie unsere Musik, so wie Sie es jahrzehntelang getan haben.“ Young betonte, dass die Konzerte nicht politisch sein werden: „Wir werden die Musik spielen, die wir lieben, damit wir sie alle gemeinsam genießen können.“ Als langjähriger Fan hat Trump Youngs Konzerte in New York besucht und ihn vor mehr als zehn Jahren sogar im Trump Tower empfangen. Die Beziehung zwischen den beiden hatte sich verschlechtert, nachdem Trump Youngs Song „Rockin' in the Free World“ bei seinen Wahlkampfveranstaltungen verwendet hatte, was Young dazu veranlasste, ihn öffentlich zu verurteilen. Im Jahr 2015 nannte Young Trump eine „Schande für mein Land“ und kritisierte seine Politik, seine Umweltbilanz und die Verwendung seiner Musik ohne Genehmigung. Im vergangenen Monat warf Young Trump auch vor, Bruce Springsteen angegriffen zu haben, und forderte ihn auf, „darüber nachzudenken, wie man Amerika vor dem Schlamassel retten kann, den du angerichtet hast“. Trotz dieser Vorgeschichte schlug Young in seiner jüngsten Botschaft einen inklusiveren Ton an. „Wir sind stolz darauf, wer wir sind“, schrieb er, „und das darf unsere Regierung niemals vergessen“.