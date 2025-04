Neil Young befürchtet, dass ihm die Wiedereinreise in die USA verwehrt werden könnte, nachdem er US-Präsident Donald Trump kritisiert hat. Der kanadische Musiker, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, wird diesen Sommer durch Europa touren, befürchtet aber, dass seine unverblümten Äußerungen zu einer Inhaftierung oder Abschiebung führen könnten. In einem Blogbeitrag warnte Young, dass seine Äußerungen gegen Trump nun ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen könnten. „Wenn Sie etwas Schlechtes über Trump oder seine Regierung sagen, kann Ihnen die Wiedereinreise in die USA untersagt werden. Wenn Sie Kanadier sind, wenn Sie Doppelbürger sind wie ich, wer weiß? Das werden wir alle gemeinsam herausfinden… Wenn die Tatsache, dass ich Trump für den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres großartigen Landes halte, mich daran hindern könnte, zurückzukommen, was sagt das über die Freiheit aus?“, sagte Young. Er stellte den Zustand der freien Meinungsäußerung in den USA in Frage und deutete an, dass Kritik an Trump nun bestraft werden könnte. Young ist schon lange gegen Trump. Im Jahr 2020 verklagte er den ehemaligen Präsidenten wegen der unerlaubten Nutzung seines Songs 'Rockin' In The Free World' und prangerte ihn wiederholt in offenen Briefen an. Später erlaubte er dem Vizekandidaten von Kamala Harris, Tim Walz, den Song für seine Kampagne zu verwenden. Trotz seiner Bedenken wird Young als Headliner in Glastonbury und im BST Hyde Park auftreten, bevor er im August für eine Nordamerika-Tournee in die USA zurückkehrt. Er wies jedoch darauf hin, dass die Besitzer von Eintrittskarten ohne Konzert dastehen würden, wenn ihm die Einreise verweigert wird. Neben seiner Tournee veröffentlichte Young kürzlich 'Big Change', seinen ersten Song mit The Chrome Hearts.