Großbritannien hat der Ukraine einen Kredit über umgerechnet 2,74 Milliarden Euro zur Stärkung seiner Verteidigung gewährt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte an, mit dem Geld weitere Waffen in der Ukraine zu produzieren. Selenskyj war nach dem Eklat in Washington nach London gereist und dort betont herzlich empfangen worden.