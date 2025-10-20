Donald Trump hat am Sonntag gefordert, die Frontlinie im Donbass einzufrieren und das Gebiet zwischen Russland und der Ukraine aufzuteilen. Damit würde Russland einen Großteil der Region kampflos erhalten. Diese Aussage markiert eine erneute Kehrtwende in der Ukraine-Politik des US-Präsidenten. Das Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll Berichten zufolge in einen regelrechten „Schreiwettbewerb“ ausgeartet sein.