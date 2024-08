Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat sich am Dienstag im Rathaus erstmalig nach dem Messer-Anschlag in Solingen ausführlich zur Gefahr von Messerattacken in Hamburg geäußert. Verschärfung des Waffenrechts, Messerverbotszonen und Abschiebungen – Grote sieht Hamburg gut aufgestellt und eher den Bund in der Pflicht. Gleichzeitig machte er klar, dass die Gefahr mit Einzelmaßnahmen nicht in Griff zu bekommen ist.