Die Witwe des verstorbenen russischen Oppositionellen Alexej Nawalny erwägt in Russland als Präsidentin zu kandidieren — allerdings erst, wenn der amtierende Präsident Wladimir Putin nicht mehr an der Macht sei. Dies erklärte Julija Nawalnaja in einem BBC-Interview. Nawalnaja wirbt derzeit für die Autobiografie ihres Mannes, der Anfang des Jahres in einem russischen Straflager ums Leben gekommen war. Die Umstände von Nawalnys Tod sind weiterhin ungeklärt. Nach seinem Tod hatte seine Frau angekündigt, seine Oppositionsarbeit aus dem Exil im Ausland fortzusetzen.