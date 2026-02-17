Im aktuellen Politik-Duell wird die Teuerungspolitik der Regierung zum Zankapfel. Während SPÖ-Chef Andreas Babler auf geplante Mehrwertsteuersenkungen verweist, kommen von Andreas Mölzer harsche Worte: Er nennt ihn den „Fünf-Cent-Vizekanzler“. Sein Vorwurf: Mini-Entlastungen würden im Alltag der Menschen verpuffen, während die großen Preissteigerungen weiter drücken. Außerdem beleuchten die Duellanten Eva Glawischnig und Andreas Mölzer die Situation in Ungarn, den Wiener Opernball als politische Bühne und die Frage, ob Europa wirtschaftlich und sicherheitspolitisch ohne die USA bestehen kann.