Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über den heftigen Vertrauensverlust in die heimische Politik analysiert. Mölzer: „Das Vertrauen in die politischen Repräsentanten unseres Landes ist unterm Hund.“ Glawischnig ernüchtert: „Nur nach politischen Lösungen zu suchen wird heute von der Bevölkerung nicht mehr toleriert.“ Wieso denn Alexander van der Bellen aktuell an der Spitze des APA/OGM-Vertrauensindex stünde? Mölzer: „Er macht keine Fehler, weil er nichts macht.“