Der Migrationsstreit scheint der Union nicht zu schaden, im Gegenteil: Wäre schon am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union nach dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend auf 31 Prozent der Stimmen — ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Auch die AfD kann um einen Punkt zulegen und kommt nun auf 21 Prozent. Dass Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) im Bundestag eine Mehrheit mit Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte, war von SPD, Grünen und Linke scharf kritisiert worden. Am Wochenende gab es Großdemonstrationen in mehreren Städten.