Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) schließt eine Koalition mit der AfD nach Bundestagswahl aus. „Ich werde es nicht machen“, sagte Merz bei einem Wahlkampfauftritt am Donnerstagabend in Dresden. Wegen der gemeinsamen Abstimmung für eine schärfere Migrationspolitik mit der in Teilen rechtsextremen Partei steht Merz aktuell unter Druck.