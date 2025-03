Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine französische-britische Militärmission in der Ukraine angekündigt. Ziel sei es, "dass die französisch-britischen Einheiten in den kommenden Tagen in die Ukraine geschickt werden können, um dort eng mit den ukrainischen Partnern zusammenzuarbeiten", sagte Macron am Donnerstag in Paris. Er selber und der britische Premierminister Keir Starmer wollten den Generalstabschefs beider Länder einen entsprechenden Auftrag erteilen, sagte er.