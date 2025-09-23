Im Livestream zur 80. UN-Generalversammlung verfolgen Zuschauerinnen und Zuschauer, wie über 140 Staats- und Regierungschefs in New York zusammenkommen, um aktuelle globale Krisen und die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit zu diskutieren. Im Zentrum stehen Reden von UN-Generalsekretär António Guterres, der neuen Präsidentin der Versammlung Annalena Baerbock und zahlreichen prominenten Staatsoberhäuptern, darunter US-Präsident Donald Trump und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva