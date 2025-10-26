Die linksgerichtete Catherine Connolly ist zur Siegerin der Präsidentschaftswahl in Irland erklärt worden. Die 68-jährige Anwältin erhielt nach offiziellen Angaben mehr als 63 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr als ihre zentristische Gegenkandidatin Heather Humphreys von der Partei Fine Gael mit 29,5 Prozent. Überschattet wurde die Wahl von einer Rekordzahl ungültiger Stimmen und der Kritik am Fehlen konservativer Kandidaten.