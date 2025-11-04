US-Präsident Donald Trump veranstaltete am Halloween Abend in Mar-a-Lago eine pompöse Party im Stil von „Der große Gatsby“, nur wenige Stunden bevor die Lebensmittelgutscheine (SNAP) für Millionen von Amerikanern ausliefen. Die Moderatoren der Late-Night-Shows spotteten über die Exzesse der Veranstaltung. Jon Stewart bezeichnete sie als „Hollywood-Babylon-Mist“ der beweist, dass Trump „sich einen Dreck darum schert, auch nur so zu tun, als ob es ihn kümmern würde“. Stewart scherzte: „Eine wundervolle Feier, deren Motto offenbar die extreme Einkommensungleichheit war. Haben Sie überhaupt ‚The Great Gatsby‘ gelesen? Spoiler-Alarm: Die Party hat jemanden umgebracht.“ Er kritisierte Trumps Gleichgültigkeit: „Dieser Präsident scheint alles daran zu setzen, den kämpfenden Amerikanern zu zeigen, dass es ihm sehr gut geht.“ Stephen Colbert scherzte in der „Late Show“: „Niemand sollte die Bedeutung täglicher Mahlzeiten besser verstehen als Donald Trump… Trump und Essen sind wie JFK und Sex.“ In seinem Eröffnungsmonolog sagte Jimmy Kimmel: „Eine Party zu veranstalten… Stunden bevor Millionen von Amerikanern angeblich ihre Lebensmittelhilfe verlieren, ist vielleicht die typischste Trump-Aktion aller Zeiten.“ Kimmel fügte hinzu: „Es fühlte sich an wie die letzte große Party, bevor die Epstein-Akten veröffentlicht werden.“ In der „Tonight Show“ bemerkte Jimmy Fallon, dass das eigentliche Thema der Party „taktlos“ sei und ergänzte: „Die Regierung ist lahmgelegt. Was machst du da?“