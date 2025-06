Der Landkreis Havelland feierte am 18. Juni 2025 seinen dritten Sommerempfang, welcher Ort könnte im Landkreis dafür passender sein als der Nauener Ortsteil Ribbeck mit seinem historischen Schloss. Bei sommerlichen (meteorologischer Sommer, astronomischer oder kalendarischer Sommeranfang beginnt erst am 21.06.) Temperaturen, wurden die Gäste wozu auch zahlreiche Politiker wie, Bundestags- und Landtagsabgeordnete diverser Parteien aber auch Bürgermeister und Gemeinde, Feuerwehr, Rettungskräfte und Vertreter der Ordnung wie die Polizei gehörten, auf dem Anwesen des Schlosses empfangen. Eine Mischung aus zwei Redebeiträger, worin auch mahnende Worte befanden, einer Verlosung mit Talk sowie aber auch für die besonders gute Stimmung durch zwei Musikgruppen darunter die All In-Incs (Tanzgruppe mit Gesang) und The Swinging Pops (Jazzband), war für gute Unterhaltung bis in die Nacht gesorgt. T u. V: reportnet24 (KI-unterstützt)