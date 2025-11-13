Kurznachrichten aus Ungarn: - Fünf Konsule unterstützen ungarische Fans beim Spiel Armenien–Ungarn; - Über 82 Millionen Forint aus Pfandspenden sind bereits zusammengekommen - EU-Förderung verbessert die Bildungsbedingungen für SNI-Kinder in Szeged - Mercedes-Benz errichtet sein erstes ungarisches Forschungs- und Entwicklungszentrum - Weihnachtsbestellungen aus Fernost sollten bis zum 30. November aufgegeben werden - KI-Ausbildung ist bereits fest in das ungarische Hochschulwesen integriert - Ericsson eröffnet 6G-Labor in Budapest - Herbstferien sorgten dank SZÉP-Karte für Rekordzahlen im Tourismus - Nationalpark Hortobágy entwickelt seinen Naturschutz-Rangerdienst weiter - Winterpromenade von Zamárdi öffnet am 20. Dezember