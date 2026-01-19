Fürth und Nürnberg suchen Wahlhelfer für die Kommunalwahlen Anfang März. Voraussetzung für die Arbeit als Wahlhelfer ist, dass man mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Wahlhelfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Wahl und zählen nach der Schließung der Wahllokale die Stimmen ihres Wahlkreises aus. Für die Mithilfe bei der Wahl wird eine Aufwandsentschädigung von rund 100 Euro gezahlt. Bewerben kann man sich jeweils über die Webseite der Stadt.