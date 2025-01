Alexander Lukaschenko ist am Montag erneut zum Präsidenten von Belarus gewählt worden. Ohne ernsthaften Gegenkandidaten erhielt Lukaschenko knapp 87 Prozent der Stimmen. Der von Russland unterstützte Staatschef ist seit 30 Jahren an der Macht. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete die Abstimmung in Belarus als „Scheinwahl“.