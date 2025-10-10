Bundeskanzler Friedrich Merz hat zum Thema Verbrenner-Aus erklärt: "2035 darf es keinen harten Schnitt geben". Nach einem Gipfel mit der deutschen Autoindustrie bezeichnete Merz das Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 als technisch nicht möglich. Gleichzeitig wollte er die Automobilindustrie und die Zulieferer in Deutschland ermutigen weiter an allen möglichen Antriebstechnologien zu forschen. Das Thema Klimaneutralität gemeinsam zu erreichen sei das wichtigste Ziel.