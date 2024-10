Joni Mitchell verurteilte den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump während ihres ersten Auftritts in LA seit über zwei Jahrzehnten. Als Mitchell im Hollywood Bowl ihre eigene Version des Liedes „Dog Eat Dog“ sang, rief ein Zuschauer eine Beleidigung gegen Trump. Laut Billboard reagierte die legendäre Sängerin schnell mit „f**k Donald Trump“ und ermutigte das Publikum, „rauszugehen und zu wählen“. „Das ist eine wichtige Sache. Ich wünschte, ich könnte wählen - ich bin Kanadierin. Ich bin einer dieser lausigen Einwanderer“, sagte Mitchell und lachte. Der 80-Jährige trat zwei Abende lang in der Hollywood Bowl mit einer wechselnden Band auf, in der bekannte Gesichter wie Marcus Mumford, Annie Lennox, Brandi Carlile und Rita Wilson spielten. Dies geschah, nachdem Mitchell 2015 ein Hirnaneurysma erlitten hatte, durch das sie weder gehen noch sprechen konnte. Im Jahr 2022 schockierte sie ihre Fans mit einer überraschenden Rückkehr auf die Bühne beim Newport Folk Festival.