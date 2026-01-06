Jon Stewart hat US-Präsident Donald Trump dafür kritisiert, dass er sein Versprechen, auf ausländische Interventionen zu verzichten, gebrochen hat, nachdem US-Truppen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Caracas festgenommen hatten. In seinem Eröffnungsmonolog erklärte der Moderator von The Daily Show, dass der Präsident und „ein Elite-Team von Delta-Force-Spezialkräften einen gefährlichen ausländischen Diktator gestürzt“ hätten. Anschließend zeigte er dem Publikum Fotos von Trump, auf denen er mit autoritären Führern wie Wladimir Putin, Kim Jong Un und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman lächelte. Der Late-Night-Host stellte klar, dass er tatsächlich den „jetzt ehemaligen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro“ meinte, der „reverse-ICE’d und importiert“ worden sei. Stewart bezeichnete die Aktion als ungewöhnlichen Eingriff in die Souveränität eines anderen Landes und warnte, dass dies „aufgrund der Erfolgsbilanz der USA“ in Zukunft nach hinten losgehen könnte. Er spielte außerdem Ausschnitte ab, in denen Trump seinen Anhängern versprach: „Wir suchen keinen Krieg, wir suchen keine Nationsbildung, wir suchen keinen Regimewechsel.“ Stewart stellte Trumps Versprechen den Aussagen nach der Operation gegenüber, in denen Trump sagte, die USA würden Venezuela „führen”. Trotz des Widerspruchs prognostizierte Stewart, dass seine Anhänger die Aktion unterstützen würden: „Sie werden es lieben. Ihr Eifer gegen Interventionen wird nur noch übertroffen von ihrer Begeisterung für diese Intervention.“