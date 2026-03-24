Jon Stewart kritisierte den Zustand der USA in der „Daily Show“ und bezeichnete Präsident Donald Trumps Amerika als „schwindelerregende, chaotische Achterbahnfahrt“. „Es herrscht der absolute Wahnsinn da draußen“, sagte Stewart. „TSA-Schlangen, die länger sind als deine Reise, eskalierende Bedrohungen im Nahen Osten, Flugzeuge, die in Lastwagen krachen.“ Nach der Diskussion über den Iran-Krieg wandte sich Stewart der Situation bei der TSA zu und merkte an, dass Flughäfen unter den langen Schlangen „zusammenbrechen“ und die USA keinen „Krieg brauchen, um ihre eigene Infrastruktur zu zerstören“. Stewart hob hervor, dass die Trump-Regierung nun ICE-Beamte an Flughäfen einsetzen werde, um die TSA-Schlangen zu entlasten. „Das macht total Sinn“, sagte er sarkastisch. Er scherzte: „Das ist so ähnlich, wie wir unsere Hunde bei Gewitter mit einem Feuerwerkskörper beruhigen.“ Anschließend spielte Stewart einen Ausschnitt ein, in dem Verkehrsminister Sean Duffy behauptete, dass ICE „die gleichen Sicherheitsautomaten an der Südgrenze“ betreibe wie die TSA an Flughäfen. Im nächsten Clip gab der für die Grenzsicherung zuständige Beamte des Weißen Hauses, Tom Homan, zu, dass ICE-Mitarbeiter nicht im Umgang mit Röntgenstrahlen geschult sind. Stewart witzelte, das sei keine Überraschung, da sie scheinbar in nichts geschult seien.