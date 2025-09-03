Jimmy Kimmel hat sich zu Gerüchten geäußert, er habe die USA verlassen, nachdem er kürzlich im „Sarah Silverman Podcast“ seine italienische Staatsbürgerschaft offenbart hatte. Kimmel erklärte Silverman, dass Donald Trumps Präsidentschaft zwar „viel schlimmer“ sei als erwartet, dies jedoch nicht der Grund für seine neue Staatsbürgerschaft sei. Einige konservative Medien hatten spekuliert, Kimmel würde aus dem Land fliehen, dieser kehrte jedoch in seine Show zurück und erklärte: „Ich ziehe nicht nach Italien.” „Das habe ich nie gesagt. Hier lebe ich. Das ist mein Land”, fuhr Kimmel fort und fügte hinzu, er würde nach Mar-a-Lago ziehen, „nur um ihn (Trump) in den Wahnsinn zu treiben”. Kimmel erklärte, dass er seit fast zwanzig Jahren die italienische Staatsbürgerschaft anstrebe, weil „ich Italien liebe“. Der Late-Night-Moderator ist nach wie vor ein lautstarker Kritiker Trumps und bewertete kürzlich die ersten 100 Tage des Präsidenten „irgendwo zwischen F und U“. Im Gegensatz zu Kimmel haben einige Prominente nach Trumps Rückkehr ins Amt die USA verlassen, darunter Ellen DeGeneres und Rosie O'Donnell.