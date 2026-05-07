Seit 1. Januar 2026 gilt das neue Wehrdienst-Modernisierungsgesetz in Deutschland, das eine verpflichtende Erfassung und Musterung für Männer ab Jahrgang 2008 vorsieht. Doch der Rücklauf der entsprechenden Fragebögen läuft laut Bundeswehr schleppend – mehr als jeder Vierte, der bisher Angeschriebenen wurde, hat nicht geantwortet. Das Verteidigungsministerium plant ein Bußgeld für hartnäckige Verweigerer. Seit Anfang des Jahres hätten rund 194.000 Frauen und Männer Zugang zum Fragebogen bekommen. Repräsentative Ergebnisse muss Verteidigungsminister Pistorius im Sommer vorlegen.