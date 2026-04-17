Die Rapperin Ikkimel hat sich kürzlich sehr positiv über Herbert Grönemeyer geäußert und ihm öffentlich großen Respekt gezollt. Besonders hebt sie hervor, dass er sich über viele Jahre hinweg treu geblieben ist und stets eine klare Haltung gezeigt hat. Ihrer Meinung nach gehört er zu den wenigen bekannten Persönlichkeiten, die sich konsequent für demokratische Werte einsetzen, ohne sich von extremen Meinungen beeinflussen zu lassen. Mit diesen Aussagen sorgte sie im Netz für viel Aufmerksamkeit und Zustimmung. Herbert Grönemeyer reagierte gelassen und erfreut auf die lobenden Worte. Er bedankte sich für die Anerkennung und gab das Kompliment direkt zurück. Er beschrieb Ikkimel als eine interessante und selbstbewusste Künstlerin, die ihren eigenen Weg geht und sich nicht verbiegt. Gerade diese Authentizität schätzt er sehr an ihr. Darüber hinaus machte Grönemeyer deutlich, dass ihm gesellschaftliches Engagement nach wie vor wichtig ist. Auch bei seinen Auftritten nutzt er seine Reichweite, um Stellung zu beziehen und sich für ein respektvolles Miteinander sowie demokratische Grundwerte auszusprechen. Das ist ein zentraler Bestandteil seiner öffentlichen Rolle geblieben. Eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden schloss er nicht aus. Zwar gibt es aktuell keine konkreten Pläne, doch grundsätzlich zeigt er sich offen für kreative Projekte mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine klare Haltung vertreten.