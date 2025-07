Harrison Ford spricht in einem neuen Interview mit Variety offen über die Lage der US-Politik. Der 83-Jährige sagte: „Das Pendel schwingt in beide Richtungen, und derzeit schwingt es in einer starken Weise nach rechts“, wobei er sich auf das politische Klima unter Donald Trumps zweiter Amtszeit bezog. Ford fügte hinzu, dass das Problem nicht darin liege, wer die Amerikaner seien, sondern darin, dass sie „absichtlich in nutzbare politische Einheiten aufgespalten“ würden. Der Schauspieler äußerte sich besorgt darüber, dass die politische Mitte „ausgefranst“ sei, und betonte, dass „die Mitte der Ort ist, an den wir gehören“, weil „Kompromisse fair und ehrlich sind“. Er wies auf die Schwierigkeit hin, Gemeinsamkeiten zu finden, verwies jedoch auf die wirtschaftliche Ungleichheit als gemeinsames Anliegen: „Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Und das ist nicht gerade richtig.“ Ford, der die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris vor der Wahl, die sie letztendlich verlor, unterstützt hatte, forderte die Wähler auf, aufmerksam zu sein, wenn ehemalige Mitglieder der Trump-Regierung Warnungen aussprechen. Er sagte, es sei für das Land unerlässlich, „voranzukommen“ und wieder Gemeinsamkeiten zu finden.