Der Vorstand der Grünen Jugend hat wegen „Konflikten“ mit der Partei den geschlossenen Austritt angekündigt und plant die Gründung eines neuen, linken Jugendverbands. Es sei dauerhaft „nicht möglich, gleichzeitig Teil einer Partei zu sein und für eine grundsätzliche andere Politik zu werben als die eigene Partei umsetzt“, erklärten die Vorsitzenden der Grünen-Nachwuchsorganisation Svenja Appuhn und Katharina Stolla am Mittwoch. Die Entscheidung zum Parteiaustritt sei bereits „in den letzten Wochen“ getroffen worden, also noch vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Grünen-Bundesvorstands am Mittwoch, schrieben Appuhn und Stolla weiter. Beide kündigten an, nach dem Bundeskongress der Grünen Jugend im Oktober einen „neuen, dezidiert linken Jugendverband“ gründen zu wollen.