US-Präsident Donald Trump will mit Strafzöllen einen Strich unter den Grönland-Streit setzen und einen Verkauf an die USA erzwingen. Die deutsche Wirtschaft wäre von den neuen, zusätzlichen Zöllen, die ab 1. Februar gelten sollen, auch betroffen. Trump ärgert sich, dass Soldaten europäischer Staaten nach Grönland geschickt worden sind. Er will Grönland, das Teil des Königreichs Dänemark ist, den USA einverleiben.