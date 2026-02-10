Green Day gingen bei ihrer Super-Bowl-Show vor Spielbeginn ungewöhnlich vorsichtig vor und verzichteten auf die politisch brisanten Botschaften, die sie nur wenige Tage zuvor bei einem Konzert geäußert hatten. Viele Fans hätten erwartet, dass die für ihre politischen Ansichten bekannte Band ihren Auftritt beim Super-Bowl nutzen würde, um sich zu aktuellen nationalen Themen zu äußern. Entgegen den Erwartungen hielt sich die Band bei politischen Themen bedeckt und spielte ein Medley aus Songs wie „Holiday“, „Good Riddance“ und „American Idiot“. Der Auftritt stand in starkem Kontrast zu ihrem kürzlichen Konzert in San Francisco, bei dem Frontmann Billie Joe Armstrong die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) scharf kritisierte. Armstrong rief potenziellen ICE-Beamten bei der Show am Pier 29 zu: „Hört auf mit eurem Scheißjob!“, und warnte, die Trump-Regierung werde sie „wie eine verdammte schlechte Angewohnheit loswerden“. Nach dem Attentat auf Renee Good hatte Green Day ICE auch bei einem Konzert in Kalifornien kritisiert. Armstrong sagte zum Publikum: „Wir setzen uns für unsere Brüder und Schwestern in Minnesota ein.“ Als die Band als Vorband für den Super Bowl angekündigt wurde, erntete dies Kritik von US-Präsident Donald Trump, der der New York Post sagte: „Ich bin gegen sie. Ich halte das für eine schreckliche Wahl.“