Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird der spürbare November-Blues der Bundesregierung analysiert. Auch die Vorgänge in der Wirtschaftskammer und der Rücktritt von Harald Mahrer ließen die Duell-Wogen hochgehen. Glawischnig spitzt zu: „Mein Blutdruck war bei der Person Mahrer auf 220. Die haben dort kein Unrechtsbewusstsein.“ Mölzer trocken: „Mein Befund ist: Es wird sich dort auch nach Mahrer nichts ändern.“