George Clooney hat angedeutet, dass die kommenden Wahlen die USA wieder auf Kurs bringen könnten, nachdem US-Präsident Donald Trump Clooneys Entscheidung, die französische Staatsbürgerschaft anzunehmen, verspottet hatte. An Silvester bezeichnete Trump Clooneys Schritt als „gute Nachrichten!“ und kritisierte einen 2024 erschienenen Beitrag des Schauspielers, in dem er Präsident Joe Biden aufforderte, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen. Trump schrieb, dass Clooney „eine weitere herausragende Kandidatin, Jamala(K!),“ unterstütze, und behauptete, Clooney erhalte durch die Politik mehr Aufmerksamkeit als durch seine „völlig mittelmäßigen“ Filme. Als Antwort griff Clooney Trumps Slogan auf und sagte: „Wir müssen Amerika wieder großartig machen. Wir fangen im November an.“ Clooney deutete an, dass die Demokraten bei den nächsten Wahlen den Kongress zurückerobern könnten. Clooney, seine Frau Amal und ihre beiden Kinder erhielten kürzlich die französische Staatsbürgerschaft und begründeten dies mit einem besseren Schutz der Privatsphäre für ihre Familie. Die französische Regierung erklärte, die Clooneys seien eingebürgert worden, weil sie „durch ihre herausragenden Leistungen zum internationalen Einfluss und kulturellem Ansehen Frankreichs beitragen.“ Die Entscheidung stieß auf Kritik, wobei ein französischer Minister behauptete, die Hollywood-Familie habe eine Sonderbehandlung erhalten. Er merkte außerdem an, dass Clooney das spreche, was er selbst „schreckliches, schreckliches“ Französisch nennt.