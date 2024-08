Gaza: An die 100 Tote bei israelischem Angriff auf Schule

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 90 Menschen getötet und dutzende weitere Menschen verletzt worden. Die israelische Armee will eine Kommandozentrale der radikalislamischen Hamas in der Schule getroffen haben, in der palästinensische Binnenflüchtlinge untergebracht waren.