Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hat am Donnerstag einen Führungswechsel bei der Deutschen Bahn angekündigt. Der bisherige Bahnchef Richard Lutz verlässt sein Amt vorzeitig. Bis seine Nachfolge geregelt ist, wird Lutz seine Aufgaben aber weiterhin übernehmen. Schnieder will am 22. September eine neue Strategie für die Deutsche Bahn vorstellen. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag eine Neuaufstellung des Aufsichtsrats und des Bahn-Vorstands angekündigt. Diese Neuaufstellung hat nun offensichtlich begonnen.