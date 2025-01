Der französische Politiker Jean-Marie Le Pen ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Le Pen war Gründer der rechtsextremen Front National (heute Rassemblement National). 2002 sorgte er für Aufsehen, als er überraschend den konservativen Präsidenten Jacques Chirac in der Stichwahl besiegte. Seine Tochter Marie Le Pen will bei den nächsten Präsidentschaftswahlen erneut kandidieren.