Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) musste am Dienstag für ein paar Minuten seine Arbeit niederlegen, denn die Lindener Närrinnen und Narren haben sein Büro gestürmt. Wie jedes Jahr am Faschingsdienstag haben sie den Ablauf in der Staatskanzlei gehörig durcheinander gebracht.