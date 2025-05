Die Eurovision 2025 hat ihre Richtlinien aktualisiert und verbietet den Interpreten, auf der Bühne andere Flaggen als die ihres eigenen Landes zu zeigen. Dies gilt auch für Pride-Flaggen und Flaggen, die Solidarität mit anderen Nationen zeigen. Die Regel gilt für offizielle Veranstaltungsorte, Veranstaltungen und Auftritte. Ein Sprecher der Eurovision erklärte gegenüber PinkNews, das Ziel sei es, ein Gleichgewicht zwischen persönlichem Ausdruck und klaren Regeln für Delegationen in offiziellen Räumen herzustellen. Dieser Schritt folgt auf frühere Flaggenkontroversen. Letztes Jahr protestierten die Fans gegen die Teilnahme Israels wegen seiner Aktionen in Gaza, woraufhin die palästinensische Flagge verboten wurde. Der Schweizer Gewinner Nemo musste Berichten zufolge eine nicht-binäre Flagge einschmuggeln, und die Sicherheitskräfte beschlagnahmten verschiedene LGBTQ+-Flaggen von Fans. Während die Darsteller eingeschränkt sind, dürfen die Fans Flaggen mitbringen, solange sie nicht hasserfüllt, beleidigend oder mit terroristischen Gruppen verbunden sind, was bedeutet, dass palästinensische Flaggen im Publikum wieder erlaubt sind. Verstöße gegen die Regeln können laut Eurovision zum Verweis vom Veranstaltungsort, zur Konfiszierung der Flagge oder zu anderen nicht näher bezeichneten Konsequenzen führen. Der Wettbewerb findet am 13., 15. und 17. Mai in Basel, Schweiz, statt.