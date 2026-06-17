Bayern hat jetzt auch einen Aktionsplan Queer. Das Kabinett gab grünes Licht für den vom Sozialministerium gemeinsam mit Verbänden erarbeiteten Plan unter dem Motto «Miteinander stärken. Diskriminierung überwinden». Damit ist Bayern das letzte Bundesland, das solch einen Plan vorlegt. Der LSVD+ lobt den Beschluss, kritisiert aber, dass bestehende Projektförderungen nicht als umfassender Aktionsplan deklariert werden dürfen. Die Staatsregierung will sich damit klar zum Schutz von LSBTIQ+ bekennen. In Deutschland werden Queere Menschen immer häufiger Opfer von Hasskriminalität. Zwischen 2021 und 2025 haben sich die Taten fast verdoppelt. Bundesweit hat es im letztem Jahr 2.400 Fälle gegeben, fast 13 Prozent mehr als 2024.