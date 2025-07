Doechii erklärte, warum sie die BET Awards 2024 nutzte, um Donald Trumps hartes Vorgehen gegen Einwanderer anzuprangern, und sagte, es habe sich „richtig angefühlt“, sich zu äußern. In einer Titelgeschichte der britischen Vogue sagte die Rapperin aus Florida, dass sie die Proteste außerhalb des Veranstaltungsortes nicht ignorieren konnte, als die Nationalgarde Razzien in Einwanderergemeinden in Los Angeles durchführte. „Ich bin nicht so desensibilisiert, und es fühlte sich richtig an“, sagte sie und betonte die Dringlichkeit des Augenblicks. Doechii, die als beste weibliche Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet wurde, hielt ihre Rede live, so dass es für niemanden möglich war, sie zu zensieren. Sie verurteilte Trumps „rücksichtslose Angriffe“ und die militärische Reaktion auf die Proteste und sagte, dass dies „Angst und Chaos“ in gefährdeten Gemeinschaften schaffe. „Menschen werden mitgerissen und von ihren Familien getrennt“, sagte sie auf der Bühne. Ihre Offenheit wurde gelobt, unter anderem als bestes Rap-Album bei den Grammys 2025. Während sie an neuer Musik arbeitet, verspricht Doechii, verletzlich und politisch bewusst zu bleiben, und sagt, dass ihr nächstes Projekt die Lektionen widerspiegeln wird, die sie immer noch lernt.