Die Sicherheitsbehörden haben nach den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) einen Anschlag der radikalislamischen Hamas in Deutschland vereitelt. Die Terroristen hätten „verdichtete Anschlagspläne in Deutschland vorbereitet“, sagte Dobrindt in Brüssel. Es seien auch Waffen und Munition beschlagnahmt worden. Gegen wen oder welche Einrichtung sich die Anschlagspläne richteten, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.