Nach der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird ein neu formierter Bundestag entscheiden, wer der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin Deutschlands wird. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 haben insgesamt neun Politiker:innen dieses einflussreiche Amt ausgefüllt. Doch welche drei von ihnen waren eigentlich am längsten im Amt? In diesem Video erfahrt ihr nicht nur die Antwort auf diese Frage, sondern auch spannende Fakten über die längsten Kanzlerschaften in der Geschichte Deutschlands.