Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich in der Debatte um das Verbrenner-Aus direkt an die EU wenden. Nachdem in der Koalition nochmal über die abschließende Haltung zum Thema beraten wurde möchte sich der Kanzler mit einem Brief an die Kommissionspräsidentin und den Ratspräsidenten wenden und diesen die deutschen Position mitteilen. Wie die Länder-Regierungschefs will sich auch Merz für eine Aufweichung des geplanten Verbots neuer Verbrennermotoren nach 2035 einsetzen.