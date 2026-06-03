Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig wurde unter anderem über die Wahl der neuen ORF-Generaldirektion diskutiert. Die Koalition habe sich dem Vernehmen nach schon auf APA-Chef Clemens Pig geeinigt. Gegen ihn treten unter anderen Medienmanager Markus Breitenecker, ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer und Zeiler-Favorit Johannes Larcher an. Mölzer: „Es ist die Regierung, die hier packelt. Das mit dem Pig ist ja unverschämt. Die Österreicher wenden sich bei dieser Wahl mit Grauen vom ORF ab.“
Politik „Dann bewegen sie den ORF Richtung Friedhof“
red 03.06.2026 - 09:34 Uhr